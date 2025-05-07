Beşiktaş’tan Sakatlık Bilgilendirmesi: Uçan, Topçu

BEŞİKTAŞ’TAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Süper Lig’de üçüncülük için mücadele eden Beşiktaş, takımda iki oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. Yapılan açıklamada, futbolculardan Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken, Salih Uçan’ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem bulunduğu belirtildi.

YARALANMA DETAYLARI VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, yaralanma tarihlerine göre tedavi süreçlerinin devam ettiği bilgisi verildi.