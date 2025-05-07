Beşiktaş’tan Sakatlık Bilgilendirmesi: Uçan, Topçu..

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Süper Lig’de üçüncülük için mücadele eden Beşiktaş’tan iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada, futbolculardan Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem yaşadığı belirtildi.

YARALANMALAR VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

Açıklamada, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ayrıca, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem belirlenmiştir.” ifadesi yer aldı.

Tedavi süreçleri konusunda, “Yaralanma tarihleri doğrultusunda tedavilerine başlanan Salih Uçan ile Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.” denildi.