Beşiktaş’tan Sakatlık Bilgisi: Uçan Ve Topçu..

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, iki futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem olduğu ifade edildi.

FUTBOLCULARIN DURUMLARI HAKKINDA DETAY

Siyah beyazlıların resmi açıklamasında, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildi. Ayrıca, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem olduğu belirlendi.” denildi.

TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, yaralanma tarihleri itibarıyla tedavi süreçlerine başlandığı ve “Salih Uçan’la Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.” bilgisine yer verildi.