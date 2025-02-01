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Spor

Beşiktaş’tan Sakatlık Durumuna Dair Açıklama

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HAZIRLIK SÜRECİ BAŞLADI

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından Kırklarelispor ile oynayacakları maç için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Takım, bu karşılaşma için yoğun bir şekilde antrenman yapmayı sürdürüyor.

SACATLI OYUNCULARA DAİR AÇIKLAMA

Aynı zamanda siyah beyazlı ekip, Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov’un yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, bu oyuncuların sakatlık durumlarının güncel durumu hakkında detaylar verildi. İşte o açıklama:

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