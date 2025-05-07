Beşiktaş’tan Sakatlık Güncellemesi: Uçan, Topçu

BEŞİKTAŞ’TAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş futbol takımından iki oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem yaşadığı belirtildi.

YARALANMA AÇIKLAMASI VE TEDAVİ SÜRECİ

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ayrıca, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın da Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem olduğu belirlenmiştir.” Tedavi süreçlerinin sağlık ekibi tarafından sürdüğü de vurgulandı.