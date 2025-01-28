Beşiktaş’tan Scout Hamlesi: John Vik Anlaşması

JOHN VİK’İN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMASI

Manchester City’nin Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland’ı bulup çıkaran eski Molde scout şefi John Vik, Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Haaland’ın kariyerinde büyük etkisi olan Vik, artık Türkiye’de Beşiktaş için görev alacak. Transfer emekleri süren Beşiktaş, merakla beklenen scout yapılanması için önemli bir adım atmış oldu. Vik, uzun yıllar Molde’de scout olarak bulunmuş ve Haaland’ın yeteneklerini ilk fark eden kişilerden biri olarak futbol dünyasında tanınmıştır. Beşiktaş, transfer ve kadro planlaması açısından bu önemli isimle anlaşarak büyük bir hamle yapmış oldu.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Bu önemli transfer, hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için kayda değer bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Habertürk’te yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Erling Haaland’a ilk şans veren Molde’nin eski scout şefi John Vik ile her konuda anlaşma sağladı. Vik, Beşiktaş’ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika scouting işlerinden sorumlu olacak. Daha önce Ole Gunnar Solskjaer’in ekibinde yer alan bu tecrübeli gözlemci, Haaland’ın Molde’ye katılmasında kritik bir rol oynamıştı. Vik, Molde’nin yanı sıra Cardiff ve Manchester United gibi takımlarda da görev yapmıştır. Siyah-beyazlıların Vik ile resmi sözleşmeleri imzalayıp kısa süre içinde transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.