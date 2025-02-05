Beşiktaş’tan Sergen Yalçın İçin Taziye Mesajı

SGE CEVABI İLE YADA AÇIKLAMASIYLA ALINTIYLA İLERİYORUZ

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın, uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

BEŞİKTAŞ’TAN GELEN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş, konuyla ilgili olarak “Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” şeklinde bilgi verdi.