Beşiktaş’tan Sergen Yalçın’ın Sağlık Durumu Açıklaması

Beşiktaş KULÜBÜ’NDEN SERTİFİKALI AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sağlık durumu hakkında sabah saatlerinde önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon sonrası Yalçın’ın sağlık durumu iyi. Tedavi sürecinin hızlı bir biçimde tamamlanması ve teknik ekibe yeniden katılması bekleniyor. Beşiktaş camiası ve taraftarlar, sosyal medya platformlarında “geçmiş olsun” mesajlarıyla desteklerini sunuyor.