Beşiktaş’tan Sert TFF Tepkisi

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLIKLAR

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Trabzon bölgesinden hakem Yasin Kol’un derbiye atanmasının ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, “Başkanımız Serdal Adalı, birazdan Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan skandal hakem ataması hakkında basın toplantısı düzenleyecektir!” denildi.

BEŞİKTAŞ’TAN TFF’YE SERT ELEŞTİRİLER

Beşiktaş’ın paylaşımının ardından medya mensuplarının karşısına geçen Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Yasin Kol kararını sert şekilde eleştirdi. Adalı, bu derbi için yabancı hakem talebinde bulunduklarını belirtti ve “Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF, bu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine ‘Siz yeterli değilsiniz’ mesajı verildi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, TFF’nin “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oyuncağı” haline geldiğini vurguladı.

SERT ELEŞTİRİLER VE İSTİFA ÇAĞRISI

Adalı, “Hakemleri tehdit eden bir kişi, bize akıl vermesin! Böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez. TFF derhal istifa etmelidir!” diyerek istifa çağrısında bulundu. TFF’nin aldığı kararın altına imza atan tüm üyeleri de “Birazcık onurları ve gururları varsa” federasyondan ayrılmaya davet etti. “Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF’dir!” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu.

MAÇTAN ÖNCE STRATEJİ HAZIRLIKLARI

Adalı, Yasin Kol’la ilgili önlem almak adına bir ekip kurduklarını ve “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun!” dedi. Taraftarları da tahriklere kapılmamaları konusunda uyardı.

HUKUKİ VE DÜZENLEYİCİ YETKİLERİNE VURGU

Adalı, devlet büyüklerine de futbolu bataklıktan çıkarmaları için çağrıda bulundu ve “Bu takımın iddiası devam ediyor. Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız.” şeklinde konuştu. Beşiktaş camiasının, hakem kararıyla ilgili Galatasaray tarafından gösterilecek olan tepkileri de merakla beklediklerini belirtti.