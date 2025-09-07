Beşiktaş’tan Tayyip Talha Ayrıldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç, takımından ayrılmaya karar verdi. Yapılan haberlere göre, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha, Gaziantep FK’ye transfer oldu.

GAZİANTEPLİ YENİ DURAĞI

Gaziantep FK, deneyimli stoper Tayyip Talha Sanuç’u kiralık olarak kadrosuna katarak önemli bir hamle yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul’dan ayrıldığı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Gaziantep’e yöneldiği bildiriliyor. Tayyip Talha, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

DÜŞEN OYUNCU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki stoper, bu sezon ise sadece 2 maçta toplamda 2 dakika süre alarak bekleneni karşılayamadı. Bu transfer, kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.