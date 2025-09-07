Beşiktaş’tan Tayyip Talha Sanuç Ayrıldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç takımdan ayrılıyor. Gaziantep FK, Beşiktaş’tan Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Tayyip Talha Sanuç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonda 19 maçta forma giyerken, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre aldı. Transferin ardından Gaziantep FK, yeni oyuncusuyla birlikte sezon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.