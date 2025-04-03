Beşiktaş’tan TFF’ye Sert Tepki

BEŞİKTAŞ’IN CEZA ALMASI

Beşiktaş, kulüp başkanı Serdal Adalı’nın geçtiğimiz günlerde kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 1.500.000 TL para cezası aldığını duyurdu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sert bir tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kulüp başkanlarının sevk edilmeyeceğini açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli videoyu paylaştı. Paylaşıma “Yorumsuz” ifadesini eklediler.

CUMHURBAŞKANINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı’nın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir” şeklinde ifadeler yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisine yabancı hakem yerine Yasin Kol’un atanmasına da sert bir tepki göstermişti. Adalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik” sözlerini kullandı.