Beşiktaş’tan Uduokhai’nin Sağlık Durumu Açıklandı

BEŞİKTAŞ’TAN UDUOKHAİ AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Adana Demirspor maçı sırasında kafa travması yaşayan Alman futbolcu Felix Uduokhai’de kanama bulgusu olmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, maçta rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışan Uduokhai’nin oyuna devam edemediği ve sağlık durumu hakkında şu bilgiler verildi:

SAĞLIK DURUMU GÜVENDE

“Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması sonucu mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından sonra taburcu edilmesi planlanmaktadır.”