Beşiktaş Taraftarından Tepki Dolu Açıklama

MAĞLUBİYETİN ETKİLERİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor’a karşı oynadığı maçta, rakibin 9 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Beşiktaş, tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibinden puan elde edemedi. Bu sonuçla birlikte taraftarlar skora ve oyuna tepkilerini dile getirdi.

TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Konyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi; “TOPÇULAR, çok şey kaybettiniz… Kaybettiğiniz sadece 3 puan değil. Ruhunuzu, futbol geçmişinizi, futbol refleksinizi ve en önemlisi de sorumluluk duygunuzu, samimiyetinizi kaybettiniz. Kendinize saygınızı kaybettiniz. Bizimle olan bağınızı kaybettiniz. Duygularınızı kaybettiniz, işinizi iyi yapmıyorsunuz. Mücadele yok, futbol zekası yok, sorumluluk yok. Hey gevşekler, aldığınız ücretin karşılığını vermediniz, vermiyorsunuz. Formanızı hakkıyla taşıyamadınız, bu formayı hiç hak etmediniz. Futbol özürlüleri… Sorun ne? Sorun nerede? Sorun kimde? Yönetimler değişti, teknik ekipler değişti ama siz değişmediniz. Planınız ne? Amacınız ne? İstediğiniz ne? Beşiktaş Yönetimi’nden tek isteğimiz, her idmanı BEŞİKTAŞ taraftarına açmanız ve bu gevşekleri bize bırakmanız.”