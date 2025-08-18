Beşiktaş Taraftarları O. G. Solskjaer’i Isladı!

Spor

BEŞİKTAŞ, LİGDE ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de gerçekleştirilen bu mücadelede, ev sahibi siyah-beyazlılar son dakika golüyle kazanmayı başardı. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

SOLSKJAER TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Maçın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak beklenmedik bir tepki gösterdi.

