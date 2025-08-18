Spor

Beşiktaş Taraftarları Ole Gunnar Solskjaer’i Isladı!

besiktas-taraftarlari-ole-gunnar-solskjaer-i-isladi

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor’la karşılaştı. Dolmabahçe Stadı’nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takımın son dakika golüyle kazandığı belirtildi. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yenerek galibiyet elde etti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Müsabakanın tamamlanmasının ardından, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tribünlere giderek destekleyen taraftarları selamladı. Ancak Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, deneyimli teknik adama ıslıkla tepkilerini gösterdi.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu, 44 Şüpheli Adliyeye Sevk

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında 44 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor.
Gündem

Yeni Haftada Hava Isınıyor

Yeni haftada ülke genelinde sıcak hava dalgası bekleniyor. Salı gününden itibaren artacak sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.