Beşiktaş Taraftarları Ole Gunnar Solskjaer’i Isladı!

MAÇIN DETAYLARI
Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor’la karşılaştı. Dolmabahçe Stadı’nda gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takımın son dakika golüyle kazandığı belirtildi. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yenerek galibiyet elde etti.
TARAFTARLARIN TEPKİSİ
Müsabakanın tamamlanmasının ardından, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tribünlere giderek destekleyen taraftarları selamladı. Ancak Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, deneyimli teknik adama ıslıkla tepkilerini gösterdi.