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Beşiktaş Taraftarları Ülker Stadı’na Gitti

TARAFTARLAR YOLA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadı’na gitmek üzere yola çıktı. Tüpraş Stadı’nda bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, saat 15.30’da maçın gerçekleşeceği stada doğru hareket etti. Yaklaşık 2 bin 300 Beşiktaşlı taraftar, kendilerine tahsis edilen tribünde yer alacak.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmesini sağladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bu önemli derbi maçın başlangıç saati ise 19.00 olarak belirlendi. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

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