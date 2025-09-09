Beşiktaş, Taylan Bulut’a vatandaşlık verdi

BEŞİKTAŞ’A MÜJDELİ HABER

Süper Lig’in köklü ekiplerinden Beşiktaş, uzun bir süredir beklediği güzel haberi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldı. Beşiktaş, Taylan Bulut’un vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını ve bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebileceğini duyurdu.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Taylan Bulut’un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir.” ifadesine yer verildi. Bu gelişme, Taylan Bulut’un Beşiktaş’ta yerli statüsünde oynamaya hak kazanmasıyla birlikte takımın 22 yaş kontenjanında iki transfer daha yapabilme fırsatı doğdu.

TAYLAN BULUT’UN BEŞİKTAŞ SERÜVENİ

Siyah-Beyazlılar, Taylan Bulut’u Schalke 04’ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç sağ bek, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 3 maçta görev aldı ve toplamda 96 dakika sahada kaldı.