Beşiktaş, Taylan Bulut ile Anlaştı

GENÇ FUTBOLCU BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş, Almanya’nın Bundesliga 2 liginde mücadele eden Schalke 04 takımından transfer ettiği 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Açıklamada, “Kulübümüz, nihai transfer konusunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” denildi.