Beşiktaş, Taylan Bulut ile Anlaştı

GENÇ FUTBOLCU BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş, Almanya’nın Bundesliga 2 liginde mücadele eden Schalke 04 takımından transfer ettiği 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA YAYINLANDI

Açıklamada, “Kulübümüz, nihai transfer konusunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” denildi.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

