Haberler

Beşiktaş, Taylan Bulut ile anlaştı

GENÇ FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, 19 yaşındaki Taylan Bulut ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolcu ile yapılan antlaşmayı resmi olarak kamuoyuna duyurdu. Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” bilgisi verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ

Dün İstanbul’a gelen Taylan Bulut, bugün sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş, genç futbolcunun gelişiminin kulübe katkı sağlayacağını düşünüyor. Taylan Bulut’un, Beşiktaş’ın geleceğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.