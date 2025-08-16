Beşiktaş, Taylan Bulut ile anlaştı

GENÇ FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, 19 yaşındaki Taylan Bulut ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolcu ile yapılan antlaşmayı resmi olarak kamuoyuna duyurdu. Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” bilgisi verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİ

Dün İstanbul’a gelen Taylan Bulut, bugün sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş, genç futbolcunun gelişiminin kulübe katkı sağlayacağını düşünüyor. Taylan Bulut’un, Beşiktaş’ın geleceğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.