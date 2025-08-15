Beşiktaş, Taylan Bulut’la Anlaştı

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE BAŞARIYA ULAŞTI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağ bek pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sonunda istediği sonucu elde etti. Beşiktaş, genç futbolcu Taylan Bulut’un transferinde anlaşmaya vardı. Taylan, Schalke 04 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ bek futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve imza için 17.15 sularında İstanbul’a geldi.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Beşiktaş, Taylan Bulut’un transferi için Alman ekibi Schalke 04’e toplamda 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Taylan Bulut ile 5 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Geçtiğimiz sezonda 29 maçta oynayan genç sağ bek, bu süreçte 1 gol ve 1 asist kaydetti. Taylan Bulut’un piyasa değeri de 6 milyon euro olarak belirleniyor.