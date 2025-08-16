Haberler

Beşiktaş, Taylan Bulut’la Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, TAYLAN BULUT İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, Schalke 04 takımında mücadele eden 19 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.” denildi.

TAYLAN BULUT’UN PERFORMANSI

Geçen sezon boyunca 29 maçta sahaya çıkan Taylan Bulut, bu süreçte 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Genç futbolcunun transfer piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak belirleniyor. Bu transfer, Beşiktaş için genç ve yetenekli oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

