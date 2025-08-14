Beşiktaş, Taylan Bulut’u Transfer Etti

BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFER

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veriyor. Son gelişmelere göre, Beşiktaş, Schalke 04 formasını giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’u kadrosuna dahil ediyor. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre, her iki taraf anlaşmaya varmış ve kulüpler arası müzakereler olumlu sonuçlanmış.

TAYLAN BULUT İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ

Bu durum üzerine Beşiktaş, genç yeteneği sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul’a davet etti. Taylan Bulut’un cuma günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon boyunca 29 maça çıkan genç sağ bek, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Taylan Bulut’un piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş, bu transferle savunma hattında önemli bir güçlenme sağlamayı hedefliyor.