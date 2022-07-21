Beşiktaş teklifi reddetti

Siyah-beyazlı ekip, Glasgow Rangers’ın talip olduğu Rıdvan Yılmaz için kararını verdi. Beşiktaş, İskoç ekibi ilk teklifini geri çevirdi.

beşiktaş’ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz için Torino ve Eintracht Frankfurt resmi teklifle gelmişti. Alman ekibi, siyah-beyazlılara bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerirken oyuncusu Filip Kostic’i satamayınca transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin ardından 21 yaşındaki futbolcu takımla birlikte idmanlara devam ederken İskoçya’dan yeni bir talibi çıktı.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ AZ BULDU

22 yaşındaki sol beki Calvin Bassey’i Ajax’a toplamda 26.5 milyon Euro’ya satan Rangers, Beşiktaş’ın kapısını çalarak Rıdvan için bonuslarla birlikte 6 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Beşiktaş bu teklifi az bularak Frankfurt’un verdiği 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarla 1 yıllık kontratı kalan Rıdvan’ın ise kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği, bu nedenle İskoç temsilcisinin teklifini kabul edeceği gelen bilgiler arasında.