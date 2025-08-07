Beşiktaş Teknik Direktörü Açıkladı. Oyun Kontrolü Bizdeydi. Ndidi İçin Mutluyum Dedi. Sosyal Medya Yok, Mutluyum. Yeni Oyuncularla Zaman Gerek

SOLSKJAER’İN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda 4-1 galip gelinen St. Patrick’s maçından sonra düşüncelerini paylaştı. Maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Çok mutluyum sonuçtan dolayı, çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi.” dedi.

TAMMY ABRAHAM AÇIKLAMASI

Tammy Abraham hakkında gelen soruya yanıt veren Solskjaer, “Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.” ifadelerini kullandı.

NDIDI TRANSFERİ

Siyah-beyazlılara yeni dahil olan Ndidi hakkında konuşan Norveçli teknik adam, “Ndidi’yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum.” şeklinde belirtti.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİ

Sosyal medyadaki eleştirilerle ilgili görüş bildiren Solskjaer, “Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor.” ifadelerini kullandı.

GELECEK VE SABIR VURGUSU

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: “Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman lazım. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık. Oyuncularımız neler yapacağını biliyordu. Oyuncular, odaklanmaları gerektiğini biliyordu. Maça harika başladık. Rakibimiz işleri kolaylaştırmadı. Bizim hak ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda sistemi değiştirdiler ve bizi zorlamaya çalıştılar. İkinci yarı bazı oyuncularım için çok iyi bir öğrenme fırsatı oldu diyebilirim.”