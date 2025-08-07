Beşiktaş Teknik Direktörü, Maç Değerlendirmesi Yaptı

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARILI PERFORMANSI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St Patrick’s maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, “İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Bir saat boyunca oyunu kontrol ettik, oyunu onlara götürdük, şanslar bulduk, 6 ya da 7 gol atabilirdik” dedi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’da St Patrick’s Athletic’i 4-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.

TARAFTARLARIN ETKİSİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Solskjaer, “Tabii ki sonuçtan çok mutluyum. Avrupa’da deplasmanda 4-1 kazanmak asla kolay değildir. İkinci yarıda ilk yarıda oyuna düzgün başlamasaydık neler olabileceğini gördük. Ama öyle yaptık, ilk yarıda gerçekten çok iyi oynadık” şeklinde konuştu. İlk yarıda takımının performansından memnun kaldığını belirten Solskjaer, “Her zaman baskı altındasınız, bu Avrupa’da bir şekilde her zaman olacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkili Olma Fırsatı

İkinci yarıda rakip takımın oyun planını değiştirmesiyle ilgili yorumda bulunan Norveçli teknik adam, “Bence attığımız golleri hak ettik. Çünkü gerçekten iyi oynadık. Elbette onlar sistemi değiştirdiler. İkinci yarıda biraz yaklaşımlarını değiştirdiler ve bizim için orta sahaya gitmemizi zorlaştırdılar” dedi. Solskjaer, takıma göre değişiklikler yapıldığını ve buna rağmen fırsatlar bulduklarını ifade etti.

Son olarak, “Bazen, içeride oynarken rakip favori olduğunda bir ikilem yaşarsınız. Kendinize bir soru sormanız gerekir. Normal oyun planınıza sadık mı kalacaksınız yoksa değiştirecek misiniz?” diyerek durumu değerlendirdi. Beşiktaş’ın harika bir başlangıç yaptığına dikkat çeken Solskjaer, bu tür maçlara daha profesyonel yaklaşması gerektiğini vurguladı.