Beşiktaş Teknik Direktörü O.G. S., Fenerbahçe galibiyetine dair konuştu. Savaşan takım, iyi defans sergiledi. Genç oyuncular büyük yetenekler sergiledi. Üçüncülük için güvenli değiliz. Doğru oyuncular almalıyız, istikrar önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe karşısında oyuncularının sergilediği müthiş performanstan ve elde ettikleri galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Solskjaer, takımının sabahtan itibaren gösterdiği azmin önemini vurguladı.

BAŞARILI SAVUNMA PERFORMANSI

Solskjaer, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını ifade ederek, “Savaşan bir takım gördük. Defansif olarak da çok iyi bir takım gördük. Kontra ataklarda da başarılıydık. En iyi oyunumuzu oynamadık ama kolektif oyunun sonucu olan harika bir skor aldık ve bunun her hafta sürmesini istiyorum. Antrenmanlarda takımın gelişmesini istiyorum. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı ve harika bir galibiyet aldık” dedi.

GENÇLERİN PERFORMANSI ÜZERİNE

Norveçli teknik adam, Fenerbahçe’nin oyun sistemini iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının en iyi performanslarını sergilediklerini vurguladı. “Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Bu maçlarda da oyuncuların en iyi performansını alırsınız. Bu anlamda bunun kendi motivasyonu var” diyerek genç oyuncular Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu’nun yeteneklerine dikkat çekti. “Emrecan uzun süre sakattı, geçen hafta döndü. Bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa da çok yetenekli. Kendisinin büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe galibiyetinin ligi üçüncü sırada bitirmek için yeterli olmadığını belirterek, “4 tane daha çok önemli maçımız var. Benim işim burada takımı daha istikrarlı seviyeye getirmek. Bizim istikrarsızlık sorunumuz var. Benim işim bunu çözmek. Bu 4 maça çok iyi hazırlanıp, benzer iyi oyunu sergileyip kazanmamız gerekiyor. Asla üçüncülük için güvenli alanda değiliz” ifadelerini kullandı.

GELECEK PLANLARI

Solskjaer, sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcular üzerine yaptığı raporlar hakkında sohbetlerini sürdürdüğünü söyledi. “Scoutlar ve başkanımızla sürekli konuşuyoruz. Kulübün finansal durumu iyi değil, akıllı hareket etmeliyiz, doğru oyuncuları kadromuza katmalıyız” dedi. “Bu 4 maç istikrar açısından karar verici olacak. Elimizdeki oyuncuları da geliştirmeliyiz. Çünkü iyi oyuncularımız var. Önümüzdeki 4 maça Avrupa hedefinin bulunduğu bir durumda yapacakları, önümüzdeki yıl için belirleyici olacak” açıklamalarını yaptı.

– İSTANBUL