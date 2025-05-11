Beşiktaş Teknik Direktörü Ole, Adana’yı ağırlıyor. Üç değişiklikle sahaya çıkıldı. Felix Uduokhai, 6 maç sonra 11’de. Mert’in yerine Ersin kalede. Anneler Günü’ne özel isimler yazıldı

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ’NDEN DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor maçı için son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasındaki 11’den 3 oyuncuyu değiştirdi. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile mücadele ediyor. Solskjaer, sarı kart cezalısı Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu’nun yerlerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile’yi sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU

Siyah-beyazlılar Adana Demirspor karşısında şu kadroyla sahada yer aldı: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile. Yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu bulunuyor.

MERT GÜNOK’UN YERİNE ERSİN DESTANOĞLU

Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde sarı kart gören Mert Günok, cezalık duruma düşerek bugün Adana Demirspor karşısında oynayamayacak. Bu nedenle kaleyi koruma görevini Ersin Destanoğlu üstlenecek. Mert Günok, bu sezon 32 maçın 31’inde forma giymiş, 7 UEFA Avrupa Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa maçında görev almıştı. Ersin, sezonun 10. haftasında Galatasaray maçı sonrası kaleyi ilk kez koruyacak.

ANNELER GÜNÜ JESTİ

Maç öncesi kadro paylaşımında Beşiktaş’ta bu hafta Anneler Günü’ne özel bir jest yapıldı. 11 ve yedek oyuncuların forma numaralarının yanında annelerinin isminin yazılı olduğu görüldü.

FELIX UDUOKHAİ’NIN DÖNÜŞÜ

Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlık sonrası geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında oyuna girerek forma özlemini gidermişti. Solskjaer tarafından şans verilen Felix, ligde 6 maç aradan sonra bugün 11’de sahaya çıktı.