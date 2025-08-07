Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-1’lik galibiyet için mutlu. Tammy Abraham önemli bir oyuncu. Ndidi tecrübeli ve katkı sağlayacak. Sosyal medya oyunculara yardımcı olmuyor. Yeni transferler zamanla başarı getirecek

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda 4-1 kazanılan St. Patrick’s maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, “Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Çok mutluyum sonuçtan dolayı, çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi.” dedi.

ABDUL-NDİ İLE TRANSFER HAKKINDA

Tammy Abraham hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Norveçli teknik adam, “Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu.” ifadelerini kullandı. Yeni transfer Ndidi hakkında görüşlerini belirten Solskjaer, “Ndidi’yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİ

Sosyal medyayla ilgili gelen eleştiriler hakkında değerlendirmede bulunan Solskjaer, “Sosyal medyam yok. Sosyal medyanın olmadığı bir dönemde futbol oynadığım için mutluyum çünkü orası futbolculara yardımcı olmuyor.” şeklinde belirtti. Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Takımın oynaması için yeni oyuncular transfer ettik. Hepsinin bir arada oynaması ve zaman gerekiyor. Diğer takımlar da transfer yaptı ama iyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık. Oyuncularımız neler yapacağını biliyordu. Oyuncular, odaklanmaları gerektiğini biliyordu. Maça harika başladık. Rakibimiz işleri kolaylaştırmadı. Bizim hak ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda sistemi değiştirdiler ve bizi zorlamaya çalıştılar. İkinci yarı bazı oyuncularım için çok iyi bir öğrenme fırsatı oldu diyebilirim.”