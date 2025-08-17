Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4 Değişiklikle Sahaya Çıktı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi’nde oynadıkları St. Patrick’s maçının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Güncel olarak Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, ev sahibi olduğu sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

KADRODA YENİ TRANSFERLER

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick’s maçında sahaya çıktıkları kadrodan 4 değişiklik ile bu maça başladı. David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Kenny Arroyo’nun yerine Felix Uduokhai, yeni transfer Wilfred Ndidi ve Joao Mario’ya şans tanıdı. Beşiktaş, Eyüpspor karşısına; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham 11’i ile sahaya çıktı. Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Kenny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Erecan Terzi ise yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş’ta yeni transfer Wilfred Ndidi, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, bu maçta Beşiktaş forması altında Süper Lig’deki ilk heyecanlarını yaşayacak. Avrupa kupalarında görev alan Abraham ve Orkun’un yanı sıra Wilfred Ndidi, Eyüpspor karşısında Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak. Ayrıca, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04’ten gelen 19 yaşındaki Taylan Bulut, maça yedek kulübesinden başlayacak.

İKİ OYUNCU KADRODA YER ALAMADI

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden David Jurasek, hamstring kasındaki sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Hafif ağrıları yaşayan sol bek, Eyüpspor karşısında riske edilmedi. Ayrıca, Arnavut oyuncu Ernest Muçi, maç öncesi ısınma esnasında belindeki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı ve yerine Milot Rashica 11’de sahaya çıktı.

UNUTULMAYAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ

Beşiktaş futbolcuları, Eyüpspor maçı öncesi ısınmak üzere sahaya ’17 Ağustos, Unutmadık Unutmayacağız’ yazılı tişörtlerle çıktı.