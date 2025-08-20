Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Kendi Oyunumuza Güvenerek Kazanacağız” Dedi

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, FC Lausanne-Sport maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. “Kendi oynadığımız oyuna güvenerek yarın maça kazanmak için çıkacağız. Yarın ki maç ilk devre olacak, İstanbul’da da ikinci devresi olacak diyelim. ve biz maça hazırız” şeklinde konuştu. Solskjaer, futbolcu Wilfred Ndidi ile birlikte, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turun’nda karşılaşacakları takım hakkında da bilgiler verdi.

RAKİBİ ANALİZ ETMEK

Solskjaer, FC Lausanne-Sport’a karşı iki maçı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, “Yeni hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Maçlarını izledik, rakibimizi iyi analiz ettik. Nasıl bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Bizim anlayışımız ve isteğimiz, kendi gücümüzü onlara domine etmek.” ifadelerini kullandı. “Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Futbol bireysel bir oyun değil, beraber oynanan bir oyun. Biz yarın rakibimizin güçlü yanlarına hazır olacağız” dedi.

SENTETİK ZEMİNDE ANTRAINING PLANLARI

Sentetik zeminde oynayacak olmalarıyla ilgili görüşlerini aktaran Solskjaer, “Norveç’te sentetik zeminde futbol kariyerime başlamıştım. Sentetik zemini daha iyi anlamak için antrenmanı burada yapacağız. Eğer sentetik zemin ıslaksa top çok daha fazla kayar ve hızlı gider. Kuru zeminse çok fazla seker. Bu anlamda normalden daha farklı bir futbol oynamamız gerekiyor.” açıklamalarını yaptı. Oyuncular ve taraftarlar için en iyi ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Siyah-beyazlı takımın başarısına katkı sağlamak istediklerini belirten Solskjaer, “Başkanımızın, bizim teknik ekibimizin, çalışanlarımızın, taraftarlarımızın ve herkesin istediği şey başarı. Pazar günü Eyüpspor karşısında oynadığımız oyunu ben çok beğendim. Kulübümüz şu an yeni oyuncular getirmek konusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak şu an odaklanmamız gereken şey yarın ve diğer FC Lausanne-Sport maçı.” dedi.

WILFRED NDİDİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş’ın yeni transferi Wilfred Ndidi ise, “Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Heyecanlıyız, hafta içinde çalıştık. Yarın iyi bir maç olacak ve iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Yüzde yüz hazır olduğumu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Adaptasyon sürecinin çok iyi geçtiğini ve takımın parçası olmanın bilincinde olduğunu vurguladı. “Futbol biliyorsunuz bireysel bir oyun değil kollektif bir oyun. Sadece benimle alakalı değil.” şeklinde konuştu.