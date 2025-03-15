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Beşiktaş Teknik Direktöründen Maç Sonu Açıklaması

MAÇ SONRASI YAPILAN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda Konyaspor’a kaybettikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık” sözleriyle durumlarını özetledi. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, “Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik” ifadelerini kullandı.

GELECEK TRANSFER PLANI

Solskjaer, oyuna hakim bir takım oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım oluşturmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bugün ceza sahasına çok fazla girdik ama bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim” dedi.

FAIR-PLAY VE DEĞERLERİN ÖNEMİ

Norveçli teknik direktör, Beşiktaş’ın fair-play’i ve değerlerini korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, “Bu değerler önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız” diyerek futbolun pozitif yönlerini vurguladı.

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