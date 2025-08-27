Beşiktaş, Tiago Djalo ile Anlaşma Sağladı

BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER MÜJDESİ

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Beşiktaş, Juventus’tan Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, “Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

DJALO’NUN FUTBOL KARNESİ

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Tiago Djalo, futbol kariyerine 2019 yılında başlamıştı. 18 yaşında, 1 milyon avro bedelle İtalya’nın Milan takımına transfer olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille’e geçiş yaptı ve Ocak 2024’te İtalya’ya dönerken Juventus formasıyla sahaya çıktı.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Porto’da kiralık olarak görev aldı. Bu süre zarfında 17 resmi maça çıkıp 2 gol atarak takımına katkı sağladı. Tiago Djalo’nun Beşiktaş’ta göstereceği performans merakla bekleniyor.