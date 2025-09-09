Beşiktaş, Timo Werner’i düşünüyor

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER HEDEFİ

Yaz transfer dönemi boyunca sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı. Süper Lig ekibi, bir dizi görüşme gerçekleştirdikten sonra şimdi gözünü Almanya’ya çevirdi.

ALMANYA’DAN YILDIZ İSİM

Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig’in yıldız futbolcusu Timo Werner ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı kulübün, bu oyuncu için resmi adımlar atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Timo Werner, bu sezon takımının lig ve kupa maçlarında beklediği forma şansını bulamamış durumda. Bu durum, yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasının kesinleşmesine neden oluyor.

TIMO WERNER’İN İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’de Tottenham forması giyen 29 yaşındaki Werner, oynadığı maçlarda 1 gol atıp 3 asist yapma başarısını gösterdi. Beşiktaş’ın bu transfer hamlesi, gelecekteki performansı hakkında dikkat çekici bir gelişme yaratabilir.