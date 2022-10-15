Beşiktaş-Trabzonspor maçı heyecan yarattı

Beşiktaş yarın Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor’un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor.
Ligde 9 hafta sonunda 17 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 18 puanı bulunan Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışında kritik bir galibiyetle Trabzon’a dönmeyi hedefliyor.
Romain Saiss oynamayacak
Beşiktaş’ta tecrübeli stoper Romain Saiss, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss’in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael’in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç’un yanında Welinton, Necip Uysal, Francisco Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.