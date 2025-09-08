Beşiktaş Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR

Süper Lig’in güçlü takımlarından Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinin ardından çalışmalarını hızlandırdı. BeIN SPORTS’un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimle kadro planlaması üzerine yeni bir rapor paylaştı. Bu raporda, Siyah-beyazlıların kadrosundan 3 oyuncunun gönderileceği bilgisi yer alıyor.

Kadrodan çıkartılacak oyuncular kadar, takıma katılacak yeni isimler de merak ediliyor. Sergen Yalçın’ın özellikle sol kanat, merkez orta saha ve sağ bek pozisyonlarına takviye yapma isteği dikkat çekiyor. Ayrıca, takımda 1 ya da 2 yeni transferin önümüzdeki 48 saat içinde netlik kazanması bekleniyor.

Exxen Spor Canlı Maç İzle!

Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı, EXXEN üzerinden canlı yayınla takip ediliyor. Kullanıcılar, akşamki maçı kesintisiz izlemek için platforma yöneliyor.
Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

