Beşiktaş Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR

Süper Lig’in güçlü takımlarından Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinin ardından çalışmalarını hızlandırdı. BeIN SPORTS’un aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetimle kadro planlaması üzerine yeni bir rapor paylaştı. Bu raporda, Siyah-beyazlıların kadrosundan 3 oyuncunun gönderileceği bilgisi yer alıyor.

TRANSFER İHTİYAÇLARI ÜZERİNDE DURULDU

Kadrodan çıkartılacak oyuncular kadar, takıma katılacak yeni isimler de merak ediliyor. Sergen Yalçın’ın özellikle sol kanat, merkez orta saha ve sağ bek pozisyonlarına takviye yapma isteği dikkat çekiyor. Ayrıca, takımda 1 ya da 2 yeni transferin önümüzdeki 48 saat içinde netlik kazanması bekleniyor.