Beşiktaş Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarıyla ilgili harekete geçiyor. Bu kapsamda, kulüp sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı ekip, sağ bek arayışları doğrultusunda sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Bright Osayi-Samuel ile görüşmelere başlamış durumda.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’DEN YENİ İSTEK

Osayi’den sonra bir başka hamle ise Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’den geldi. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Solskjaer, gözünü Fenerbahçe’den ayrılması planlanan Emre Mor’a çevirdi. Deneyimli teknisyen, geçtiğimiz sezonunu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcuyu uygun bir miktar karşılığında transfer etmeyi hedeflediği ifade edildi.

EMRE MOR’UN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Emre Mor, bu sezon 22 maçta 2 gol ve 4 asist gibi bir performans sergiledi. Beşiktaş, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.