Beşiktaş Transfere Dair Açıklama Yaptı

TRANSFERE DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’a verdiği mülakatta transfer konularında dikkat çeken ifadeler kullandı. Devre arasında 3 futbolcunun transferini tamamlama aşamasında olduklarını belirten Adalı, Avrupa kupalarına veda etmelerinin bu süreci olumsuz etkilediğini söyledi. Bu süreçte, Patrick Berg, Alexander Sörloth ve Rafa Silva ile ilgili transfer iddialarına da açıklık getirdi.

ANSU FATI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Ansu Fati’nin isminin gündeme gelmesinin siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecan yarattığını ifade eden Adalı, “Barcelona’dan Ansu Fati gündemimizdeydi. Patrick Berg vardı, Samuel Dahl vardı. Twente maçından sonra Barcelona’ya geçip transferi bitirmek istedim ama olmadı. Elendiğimiz günün akşamı ‘Fati olmuyor’ dediler. Çocuk çok da hevesliydi, babasıyla görüşüldü. Devre arasındaki transferlerimizi Twente maçından sonra Avrupa’dan elenmemiz bozdu,” dedi.

PATRICK BERG VE RAFA SILVA

Adalı, Patrick Berg’in transferi için istekleri olduğunu ve teknik kadronun da bu talepte bulunduğunu belirtti. “Berg’i istiyoruz. Hoca da istiyor, ben de istiyorum. Planlamamız gayet iyi gidiyor. Ayın 30’unda kadro planlaması için konuşacağız,” ifadelerini kullanan Adalı, Rafa Silva için henüz bir teklif almadıklarını da ekledi. Ancak Semih ve Mustafa için teklifler olduğunu, fakat bu oyuncuları bırakmak istemediklerini söyledi.

ALEXANDER SÖRLOTH İÇİN AÇIKLAMALAR

Alexander Sörloth hakkında konuşan Adalı, “Sörloth olmaz. Adamın alternatifi yok. Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz? Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız. Telefon açıp ‘Şunu ver bana’ dediğiniz zaman, ‘Hayırdır santraforsuz mu oynayacağız’ derler,” şeklinde belirtti. Beşiktaş’ın forvet, sol açık ve 6 numara almayı planladığını da vurguladı.