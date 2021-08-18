Beşiktaş transferi açıkladı!

Sergen Yalçın’la başarıya doyan Beşiktaş’ta yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş’ta Aboubakar ve Cenk Tosun takımdan ayrılmıştı. Özellikle Aboubakar’ın boşluğunu doldurmak için yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Kartal, uzun süre boyunca Diego Costa, Luuk de Jong gibi isimlerle ilgilenmişti. Son olarak Chelsea forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi. Yaklaşık 500 Beşiktaşlı taraftar Batshuayi’yi karşılamaya gitti. Kartal, Belçikalı golcü ve kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü’ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.