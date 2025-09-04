Beşiktaş, Trossard İçin Arsenal’e Teklif Yaptı

BEŞİKTAŞ, YENİ BİR KANAT OYUNCUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Vaclav Cerny’den sonra bir kanat transferi daha gerçekleştirmek isteyen Süper Lig ekibi Beşiktaş, çalışmalarını sürdürürken önemli bir gelişme yaşadı. Beşiktaş, Arsenal’ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard için harekete geçti.

22 MİLYON EURO’LUK TEKLİF YAPILDI

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Arsenal’a 22 milyon euro değerinde bir teklif sundu. İki kulüp arasında bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtiliyor.

TROSSARD, ARSENAL’DEN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Ayrıca, Trossard’ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Arsenal’deki 11’deki yerini kaybettiği için takımından ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Arsenal’de 56 maçta forma giyen Trossard, bu süreçte 10 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.