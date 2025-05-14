Beşiktaş Tüpraş Ve Batman Takımları Maç Yaptı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ DOSTLUK MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir dostluk maçı gerçekleştirdi. Süleyman Seba Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmaya Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Uğur Fora, Mehmet Sarımermer’in yanı sıra Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR VE DESTEK VURGUSU

Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, “Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya gelmekten çok mutlu ve onurluyum. Bu organizasyonda emeği olan Koç Grubu’na teşekkür ediyorum. Aynı zamanda stat sponsorumuz Tüpraş’a da katkılarından dolayı yine çok teşekkür ediyorum. Bu aslında engelli değil engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canıgönülden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ’TAN SPORUN GÜCÜNE VURGU

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, engelli sporuna verdikleri desteği vurgulayarak, “Engelliler Haftası münasebetiyle sponsor olmaktan gurur duyduğumuz iki takım burada dostluk maçı yapacak. Biz Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. O nedenle diyoruz ki ‘Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe’. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Güzel bir maç olsun ama en sonunda dostluk kazansın.” dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK AMAÇLANIYOR

Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, engellilerin sorunlarına dikkat çekerek, “Temel amacımız, engelli bireyleri topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bunu sporla başarabileceğimize ve geniş kitlelere ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu bir dostluk maçından öte önemli bir sosyal farkındalık faaliyetidir. Emeği geçen herkese Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

SOSYAL HAKLAR ÜZERİNE ÖNEMLİ BİR VURGU

Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, “Bizler yurttaşlık haklarımızı alabilmek için mücadelemize spor alanında da devam ediyoruz. Bugün bireysel alanda dünya, olimpiyat şampiyonlarımız var. Bunda en büyük emeği geçen de Beşiktaş Jimnastik Kulübüdür. Beşiktaş, bizi ilk kabul eden büyük kulüplerimizden bir tanesidir. Engelliler Haftası aslında kutlama değil bir farkındalık haftası. Bizler yürüyemeyebilir, görmeyebilir, işitmeyebilir, zihinsel engelli de olabiliriz ama önümüzdeki engelleri sizler kaldırdığınız müddetçe ülkemize katkı sağlar, devletin ve ailemizin sırtında kambur olmayız.” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Tüpraş, rakibi karşısında 41-25 galip geldi. Müsabakanın akabinde bir madalya töreni düzenlendi ve toplu fotoğraf çekimi ile organizasyon son buldu.