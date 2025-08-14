Haberler

Beşiktaş Turu Geçerse Rakibi Lausanne

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki yolculuğu ve rakibiyle ilgili sorular gündemde. Beşiktaş, St. Patrick’s karşısında galip gelirse play-off turuna yükselecek. Eğer bu turu geçerse, rakibi Astana ile Lausanne arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

LAUSANNE’IN AVANTAJI

Lausanne, oynadığı ilk maçta Astana’yı 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj sağladı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın play-off yolunda Lausanne ile karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, rövanş maçında her türlü sonuca hazırlıklı olmak gerekiyor. Eğer Beşiktaş, St. Patrick’s’i geçerse, play-off müsabakaları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek ve bu iki karşılaşmada Avrupa macerasının kaderi belirlenecek.

ZORLU BİR MÜCADELE BEKLİYOR

Lausanne’ın etkili futbolu, Beşiktaş’ı zorlu bir eşleşmenin beklediğini gösteriyor. Ancak siyah-beyazlı takım, sahip olduğu Avrupa tecrübesi ile bu zorluğun üstesinden gelme potansiyeline sahip. St. Patrick’s maçı öncesi Beşiktaş’ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da takımın avantajlı durumda olduğunu gösteriyor.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

