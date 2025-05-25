Beşiktaş, Üçüncülüğü Kaçırdı

BEŞİKTAŞ VE RİZESPOR MAÇI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u ağırlarken, Samsunspor ise Trabzonspor deplasmanında yer aldı. Beşiktaş, Samsunspor’un bu hafta puan kaybettiği sırada mağlup oldu ve üçüncülük fırsatını değerlendiremiyor. Sezonun son maçını taraftarının önünde oynayan siyah beyazlılar, aynı anda başlayan bir başka karşılaşmada ligdeki rakipleri Samsunspor’un puan kaybetmesini umut etti. Samsun, Trabzonspor ile berabere kaldı fakat Beşiktaş maçı kazanmayı başaramadı. Siyah beyazlılarda 40. dakikada sarı kart gören Immobile, cezalı duruma düştü.

MAÇIN GOLLERİ

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0’lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda, 61. dakikada Samet’in attığı golle konuk ekip Rizespor 1-0 öne geçti. 64. dakikada Joao Mario’nun attığı golle skor eşitlendi. Ancak 90+1’de Ali Sowe, Rizespor’a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçlarla birlikte, bitime bir hafta kala Samsun 61 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada kaldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş taraftarları, takımlarının performansına ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e ıslıklarla tepki gösterdi.