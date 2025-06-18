Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarışacak

2024-2025 SEZONU SONUCU

Süper Lig’de biten 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’na katılma hakkı kazandı. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi, 14.00’te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki ilk maçını 24 Temmuz’da, rövanş maçını ise 31 Temmuz’da oynayacak.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki olası rakipleri arasında Nürnberg yer alıyor. Takım, UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabına geçebilmek için öncelikle 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.

TURLARDAN SONRAKİ YOL HARİTASI

Eğer Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’nda veda ederse, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan devam edecek. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’nda veda ederse, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’ndan, Play-off Turu’nda veda ederse ise UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek.