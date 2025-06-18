Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nden Elenirse, UEFA Konferans Ligi’nde Devam Edecek

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ SHAKHTAR DONETSK / ILVES TAMPERE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi olan Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibine karşı mücadele edecek. Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalabilmesi için önce 2. Ön Eleme Turu, ardından 3. Ön Eleme Turu ve son olarak Play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

AVRUPA’DA YOLCUK DEVAM EDEN KATEGORİLER

Eğer Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda elenirse, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan devam edebiliyor. Eğer 3. Ön Eleme Turu’nda da elenirse, bu sefer UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda mücadele edecek. Son olarak, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda başarısız olursa, UEFA Konferans Ligi Lig etabında yoluna devam edecek.