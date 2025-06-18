BESİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NE katılacak

BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Beşiktaş, Süper Lig’de geçtiğimiz 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda mücadele etme hakkı kazandı. Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi saat 14.00’te gerçekleşecek kura çekimiyle belirlenecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçını 24 Temmuz’da, rövanş maçını ise 31 Temmuz’da oynayacak.

OLASI RAKİPLER VE TUR GEÇME ŞARTLARI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalabilmek için önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda kalıyor. Eğer Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda elenirse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan devam edecek. Ayrıca, üçüncü ön eleme turunda elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’ndan yoluna devam edecek. Sonuç olarak, playoff turunda veda ederse Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi grup aşamasına girecek.