Beşiktaş, Vaclav Cerny İstanbul’da!

VACAV CERNÝ İSTANBUL’DA RESMİ OLARAK!

Beşiktaş, Alman kulübü Wolfsburg’dan transfer ettiği Vaclav Cerny’yi resmen İstanbul’a getirmiş durumda. Siyah beyazlı ekip, yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağladı ve bu durumu çok yakın bir zamanda açıklayacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Sercan Dikme’nin aktardığına göre, Wolfsburg ve Beşiktaş, Cerny’nin transferi için karşılıklı olarak anlaşma elde etti. Cerny, İstanbul’a ayak basarken, sözleşmesinin 3+1 yıllık olacağı duyuruldu.

TRANSFER SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Beşiktaş, transfer sürecini sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, Cerny’nin uçaktan bir videosunu paylaştı. Yıldız futbolcu, videoda taraftara hitap ederek “Kara kartal beni bekleyin sizin için geliyorum” ifadelerini kullandı.