Beşiktaş, Vaclav Cerny’yi transfer etti

TRANSFERDE MUTLU SON

Süper Lig’in köklü takımlarından Beşiktaş, heyecanla beklenen kanat transferinde başarılı bir sonuç aldı. Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny’yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, “Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

CERNY’NİN PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık olarak Rangers’ta forma giymişti. Cerny, bu süreçte takımına 52 maçta 18 gol, 9 asist katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş, bu transferle kadrosunu güçlendirirken, Cerny’nin gelecek sezonki performansını merakla bekliyor.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
