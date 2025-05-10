BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

PLAY-OFF HEYECANI DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte en dikkat çeken karşılaşmalardan biri, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan dev mücadele olacak. Ezeli rakiplerin sahada kozlarını paylaşacağı bu maç için taraftarlar “Beşiktaş – Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

BASKETBOL MAÇI DETAYLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki zorlayıcı basketbol karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Maçta görev alacak hakemler Emin Moğulkoç, Polat Parlak ve Ahmet Tatlıcı şeklinde belirlendi. Maçın canlı yayınlandığı kanal ise beIN Sports 5 olarak duyuruldu.

10 Mayıs 2025 Cumartesi tarihinde oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 86-77’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip seride durumu 2-0 yaparak finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş Fibabanka ise seride kalmak için sonraki maçta galibiyet peşinde koşacak.