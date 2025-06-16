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Beşiktaş Ve Galatasaray, Davitashvili’yi İstiyor

SÜPER LİG DEVLERİ DAVİTASHVİLİ İÇİN YARIŞIYOR

Beşiktaş ve Galatasaray, Saint-Etienne’da forma giyen Zuriko Davitashvili için rekabete girdi. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Beşiktaş 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusuyla doğrudan iletişim kurdu. Siyah-beyazlıların, Davitashvili’ye Saint-Etienne’den kazandığı ücretin üstünde bir maaş sunmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan Galatasaray’ın da Gürcü futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için resmi bir teklif hazırlığı içinde olduğu bildiriliyor. Davitashvili’nin Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı da aktarıldı. Fransız ekibinin Bordeaux’dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davitashvili, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Ligue 1’de bu sezon 33 maçta görev alan Davitashvili, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiliyor. Bu istatistikler, iki Süper Lig devinin bu oyuncuyu alma arzusunu artırmış durumda.

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